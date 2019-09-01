Оттава, , 06:21 — REGNUM Китайский учебный самолет потерпел крушение во время исполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу в Альберте, при падении погиб пилот, сообщает 31 августа Toronto Sun.

Как стало известно два учебных самолета выполняли различные фигуры в воздухе, когда один из самолетов исчез и поля зрения. Спустя час после инцидента он был найден разбившимся у небольшой деревушки в 180 км от Эдмонтона.

По данным полиции, в салоне находился один пилот. Мужчина погиб на месте крушения.

Ситуацию прокомментировал представитель Совета безопасности на транспорте Алекс Фурнье. Чиновник заявил, что потерпевший крушения самолет марки Nanchang CJ-6 был построен в Китае. В ближайшее время причины аварии будут установлены следственной группой.