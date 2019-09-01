Долгопрудный, Московская область, 1 сентября 2019, 03:52 — REGNUM В подмосковном Долгопрудном завершена операция по поднятия из Клязьминского водохранилища потерпевшего крушение частного вертолета и тел двух погибших, сообщает 1 сентября управления МЧС по Московской области.
Сообщается, что работа водолазов ПСО-10 проходила с 20:55 до 21:30 31 августа. В результате на поверхность были подняты два тела.
С 23:30 к работе приступили сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». При помощи трех понтонов, частный летальный аппарат был поднят на берег в 02:50.
Теперь к расследованию причин и обстоятельств аварии приступят следователи.
Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении частного вертолета в районе Клязьминского водохранилища в Подмосковье. Предположительно авария произошла из-за контакта с линией электропередачи.
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