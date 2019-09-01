Мидленд, , 02:05 — REGNUM Два человека погибли и двадцать получили ранения во время стрельбы на трассе в Мидленде, в американском штате Техас, сообщает 31 августа The New York Times со ссылкой на официальное заявление мэра Мидленда Джерри Моралеса.

Сообщается, что двое неизвестных начали беспорядочно стрелять по автомобилистам вскоре после 16:00. Возможно нападавших было трое, данная информация уточняется правоохранителями.

«Они стреляли наугад, — заявил Моралес. — У нас двое погибших и до 20 раненых».

Один из стрелявших был задержан, злоумышленник получил ранение. В настоящий момент ничего не известно о его состоянии.

Трагедия произошла на трассе между Мидлендом и Одессой.