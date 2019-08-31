Долгопрудный, Московская область, , 20:12 — REGNUM Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Вертолет (cc) Bob Adams

ЧП произошло в субботу, 31 августа, в Долгопрудном. По предварительным данным, частный двухместный вертолет, «приземлившийся» в 50 метрах от берега, задел линии электропередачи.

«На место прибыли спасатели, — сообщил собеседник агентства. — Они его (вертолет) визуально не наблюдают».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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