Тбилиси, , 18:22 — REGNUMДорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали 20 человек, произошло в Грузии. Об этом сообщили Первому каналу Грузии в Службе неотложной помощи.

Авария произошла в субботу, 31 августа, возле села Телети.

«Двадцать человек (17 пациентов — граждане Армении, двое — граждан Грузии, один — гражданин Азербайджана)… переведены в различные клиники Тбилиси», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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