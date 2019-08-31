Луганск, , 17:38 — REGNUMПредставители Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов и станкового противотанкового гранатомета сёла Калиновка и Нижнее Лозовое. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

«Вооруженные формирования Украины (несмотря на условия достигнутого перемирия) продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников Республики», — отметил Осадчий.

По его словам, район населенного пункта Калиновка был обстрелян из 82-мм минометов, а населенный пункт Нижнее Лозовое — из станкового противотанкового гранатомета.

Осадчий добавил, что в результате инцидентов никто не пострадал.

31 августа в пресс-службе представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что режим перемирия был нарушен украинскими войсками четыре раза за прошедшие сутки.

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