Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUMКрупный пожар локализовали спасатели в ангаре во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. Возгорание произошло в ангаре по производству ДСП, который находится в деревне Старой. Загорелась кровля ангара, затем огонь перекинулся на соседнее здание. Общая площадь пожара составила 3000 кв. метров.

В 09:13 мск было ликвидировано открытое горение, пожар локализован. К тушению возгорания привлечены 50 человек и 16 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в цеху по производству газобетонных блоков в Алма-Атинской области Казахстана. В результате ЧП погиб один человек.

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