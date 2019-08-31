Южно-Сахалинск, , 14:30 — REGNUMСледователи проводят проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета Airbus А320 на Сахалине, сообщает 31 августа пресс-служба дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Самолет, совершавший рейс Владивосток — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку 31 августа в аэропорту пункта прибытия. В результате инцидента никто не пострадал.

«По предварительной информации, причиной явились технические неисправности навигационного оборудования», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.

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