Южно-Сахалинск, 31 августа 2019, 14:30 — REGNUMСледователи проводят проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета Airbus А320 на Сахалине, сообщает 31 августа пресс-служба дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.
Самолет, совершавший рейс Владивосток — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку 31 августа в аэропорту пункта прибытия. В результате инцидента никто не пострадал.
«По предварительной информации, причиной явились технические неисправности навигационного оборудования», — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
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