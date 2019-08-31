Нур-Султан, , 14:29 — REGNUMВ результате массовой драки в городе Уральске погиб 19-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В полиции уточнили, что ночью 24 августа возле гостиницы «Виктория» две компании распивали спиртные напитки. Мимо них проходила девушка, к которой стала приставать одна из компаний. Мужчины из второй компании попытались вступиться за неё.

По данным полиции, мужчины, вступившиеся за девушку, попытались скрыться, но в этот момент сбили 19-летнего парня из второй компании. Полиция задержала 32-летнего водителя автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Павлодарской области Казахстана между местными жителями и охранниками частного агентства произошла массовая драка из-за незаконного вылова ценных рачков в озере Маралды.

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