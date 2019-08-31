Ульяновск, , 14:09 — REGNUMДевочку двух лет спас полицейский в Ульяновской области после того, как злоумышленник изрезал ребёнка вилкой. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Происшествие случилось ночью 30 августа в населённом пункте Мулловка. В полицию обратились жильцы многоквартирного дома, которые пожаловались на крики, доносящиеся из квартиры на первом этаже.

Сотрудник полиции, прибыв по адресу, обнаружил дверь квартиры запертой, жильцы квартиры на звонки и стук в дверь не реагировали. Посветив фонарём в окна квартиры полицейский увидел на диване лежащего двухлетнего ребёнка с пятнами, похожими на кровь, на груди.

Полицейский проник в квартиру через окно, завернул ребёнка в одеяло и вынес на улицу. Ребёнок был доставлен в больницу с колото-резаными ранами мягких тканей грудной клетки.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка следственными органами следственного комитета РФ по Ульяновской области было возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается сожитель матери ребёнка 1976 года рождения. По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс ребёнку несколько ударов вилкой в грудную клетку.

Подозреваемый задержан. Ведутся следственный мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначен ряд экспертиз.

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