Актау, Казахстан, 31 августа 2019, 13:09 — REGNUMВ казахстанском городе Актау состоялась церемония открытия генерального консульства Узбекистана, сообщили 31 июля в региональной службе коммуникаций Мангистауской области республики.
Аким (глава) региона Серикбай Трумов и посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев отметили, что открытие дипломатического корпуса будет способствовать расширению экономических связей между двумя странами.
Стороны отметили, что Мангистауская область играет ключевую роль в развитии межрегиональных связей, увеличении пассажирских перевозок и расширении обмена в области туризма и культуры.
Отметим, по итогам первой половины 2019 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $1,8 млрд. Стороны намерены довести этот показатель в конце 2019 года до $4 млрд.
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