Нижневартовск, Югра, , 12:58 — REGNUMВ Нижневартовске (Югра) арестован гражданин, который 28 августа сбил пенсионерку и напал на журналистов. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР.

22-летнему гражданину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют нарушение Правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека, а также воспрепятствование журналистам в их законной профессиональной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, журналисты снимали место ДТП. В этот момент водитель начал на них нападать. А потом он заявился в здание телекомпании и там продолжил свои противоправные действия.

Расследование громкого уголовного дела на свой контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Следователи потребовали отправить задержанного в СИЗО, что в итоге и было сделано.

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