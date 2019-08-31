Клин, Московская область, , 12:54 — REGNUMВ Московской области в результате жесткой посадки легкомоторного самолета погиб пилот и пострадал ребенок, сообщили 31 августа в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в деревне Минино в Клинском районе. В результате авиапроисшествия пилот погиб, пострадала находившаяся на борту 12-летняя девочка, сейчас ее осматривают врачи.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2019 года в двух километрах от села Подстепки Самарской области произошло крушение одноместного самолета Як-55. На борту самолета находился один пилот, он погиб на месте, самолет был полностью разрушен. Возбуждено уголовное дело.

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