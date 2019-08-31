Ла-Пас, , 12:52 — REGNUMРоссийская Федерация направит в Боливию самолет Ил-76 для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сегодня сообщил журналистам президент Боливии Эво Моралес.

По его словам российский Ил-76, оснащенный специальным оборудованием для забора и сброса воды, прибудет в Боливию на будущей недели.

Моралес уточнил, что российская сторона бесплатно предоставляет свой самолет, а Боливия должна будет оплатить только эксплуатационные расходы.

Напомним, что Ил-76 часто используется в России для тушения лесных пожаров. Этот самолет способен вместить 50 тыс. литров воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году лесные пожары в Амазонии оказались гораздо масштабнее, чем в минувшем году. Число возгораний в одной только Боливии превысило 78 тыс.

Сперва Моралес отказывался от международной помощи, надеясь справиться собственными силами. Но затем он поменял свою позицию так как стало понятно, что ситуация критическая.