Красногорск, , 13:24 — REGNUMСледственно-оперативная группа выехала на место жёсткой посадки самолёта «Сигма» в Клинском районе Московской области. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

Инцидент произошёл в районе деревни Митино. В экстренные службы позвонил местный житель и сообщил о крушении самолёта. На место происшествия немедленно выехали спасатели и медики.

В момент приземления на борту самолёта находились пилот и девочка 12-ти лет. В результате жёсткой посадки пилот погиб, ребёнок получил травмы. Медики приняли решение о госпитализации девочки, у неё предполагают перелом позвоночника.

По предварительным данным, пилот за плату катал ребёнка на самолёте. О родителях девочки не сообщается.

Возгорания на месте приземления самолёта не произошло. По предварительным данным, причиной жёсткой посадки воздушного судна мог стать отказ двигателя. По факту произошедшего следственно-оперативной группой начата проверка всех обстоятельств и причин, приведших к ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке самолёта Ан-2, которая произошла в Льговском районе Курской области. На борту самолёта находился один пилот, он не пострадал.

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