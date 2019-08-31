Чикаго, США, , 13:22 — REGNUMАмериканка совершила перелёт из Чикаго в Омаху, взяв с собой на борт самолёта пони. Видео с женщиной, ведущей пони по салону самолёта, было опубликовано 31 августа в Twitter-аккаунте Aviationdailyy.

На видео женщина проходит по салону самолёта с животным и занимает своё место. Как сообщили в комментариях очевидцы инцидента, пони весь полёт проспал, уткнувшись головой в колени хозяйки.

Также ряд пользователей Twitter опубликовал фотографии, на которых женщина прогуливается с питомцем по аэропорту.

Ряд СМИ сообщил, что самолёт осуществлял перелёт из Чикаго в Омаху, а женщина взяла с собой животное на борт ради моральной поддержки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынужденной посадке в Якутии самолёта Ан-2 с тремя пассажирами и двумя членами экипажа на борту.

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