Нур-Султан, , 12:21 — REGNUMОдин человек погиб, трое пострадали в результате взрыва в цеху по производству газобетонных блоков в Казахстане. Об этом 31 августа сообщил журналистам представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Нурахметова, информация о взрыве поступила на пульт дежурного департамента по ЧС Алма-Атинской области 31 августа в 12:22 (09:22 мск). ЧП произошло в цеху по производству газобетонных блоков, который находится в селе Райымбек Карасайского района.

Как пояснил Нурахметов, при процессе производства произошёл прорыв автоклава с последующим взрывом и частичным разрушением цеха. В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора.

На месте взрыва было найдено тело мужчины 1961 года рождения. Трое пострадавших были госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на химической фабрике в Индии. По последним данным, при взрыве погибло восемь человек.

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