Киев, , 11:39 — REGNUMГруппа мошенников на Украине вымогала от имени президента страны Владимира Зеленского сумму в 570 тысяч долларов за содействие в экс-сотруднику госкомпании назначение на ведущую должность в «Укроборонпроме». Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

«Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу лиц, которые требовали 570 000 долларов США от бывшего сотрудника государственной компании «Укрспецэкспорт» за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн «Укроборонпром», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в состав группы мошенников входили четыре человека, которые представлялись доверенными лицами президента Украины. Злоумышленники были задержаны в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой, напротив здания офиса президента Украины, во время передачи им части денег в размере 250 тысяч долларов.

Кроме этого, отмечается, что процессуальное руководство уголовного производства обеспечивает Военная прокуратура, а оперативное сопровождение — Служба безопасности Украины. В настоящее время подозреваемым вручены сообщения о подозрении и решается вопрос о мере их пересечения.

Отметим, ранее, в апреле текущего года, президент Украины Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах и назвал их «сектой».