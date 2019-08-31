Ярославль, , 11:47 — REGNUMРебёнок погиб, двое взрослых пострадали при пожаре в частном жилом доме в Ярославской области. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 00:54 мск 31 августа. Загорелся частный дом в деревне Аринкино Некоузского района. Площадь возгорания составила 49 кв. метров.

Пожар удалось ликвидировать только через почти пять часов. При пожаре погиб ребёнок 2018 года рождения, пострадали двое мужчин.

Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в квартире 25-этажного жилого дома на северо-западе Москвы. При пожаре пострадал один человек.

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