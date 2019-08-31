Омск, , 11:25 — REGNUMТри человека погибли, ещё трое пострадали в результате ДТП в Омской области. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация об аварии поступила в дежурную часть МВД 30 августа в 23:35 по местному времени (20:35 мск). ДТП произошло на 717 километре федеральной трассы Челябинск — Новосибирск.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Nissan Sunny допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со следовавшим во встречном направлении грузовым автомобилем «Газель» под управлением 31-летнего водителя.

В результате аварии на месте происшествия скончались трое пассажиров автомобиля Nissan Sunny. Водители обоих транспортных средств и один пассажир Nissan Sunny были госпитализированы с травмами.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Армении, в результате которого погибли три человека, пострадали 19.

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