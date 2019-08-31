Биробиджан, , 11:14 — REGNUMУщерб от паводка в Еврейской автономной области оценивается в сумму более чем 1,2 млрд рублей. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящее время в 44 населенных пунктах подтоплены 179 жилых домов, 2335 приусадебных участков, 4512 дачных участков, 33 участка дорог общей протяженностью более 15 км.

Во всех муниципальных районах идет работа оценочных комиссий. Губернатор области поставил задачу постоянно актуализировать нормативные правовые акты об определении границ подтопления, чтобы все жители, которые пострадали, смогли получить необходимую компенсацию.