Нью-Дели, , 10:56 — REGNUMПо меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва на химической фабрике в индийском штате Махараштра на западе страны. Об этом 31 августа сообщает агентство ANI.

Взрыв прогремел в 09:45 утра по местному времени (07:15 мск). По данным полиции, в момент взрыва на фабрике находилось около 100 человек. После взрыва здание фабрики охватило пожаром.

При взрыве пострадали более 40 рабочих. Спасатели смогли извлечь восемь тел погибших. При этом сотрудники экстренных служб не исключают возможности, что часть рабочих могла попасть в огненную ловушку. Спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, взорвались несколько баллонов с газом. Причины взрыва на данный момент не установлены.

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