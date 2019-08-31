Нью-Дели, , 10:44 — REGNUMВ результате взрыва на химическом предприятии в индийском штате Махараштра погибли по меньшей мере восемь человек, об этом 31 августа сообщает издание PTI со ссылкой на источник.

В результате инцидента также пострадали десятки человек, все они были экстренно госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

«По предварительным данным, на заводе взорвалось несколько баллонов. Правоохранительные и спасательные службы продолжают спасательную операцию, извлечено восемь тел» , — отметил источник в полиции штата.

Взрыв на химическом предприятии произошел в 9.45 утра по местному времени, во время инцидента в здании завода находились около 100 человек, спасательные службы подчеркивают, что число погибших может возрасти.

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