Москва, , 11:01 — REGNUMТрое вооруженных огнестрельным оружием неизвестных похитили 1 млн рублей в ходе нападения на офис коммерческой организации, находящейся на Братиславской улице Москвы. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Главного управления полиции Москвы.

«По словам очевидцев, трое неизвестных ворвались в организацию, расположенную в жилом доме по адресу: Братиславская, д. 12», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы, который также добавил, что это произошло поздно вечером 30 августа

Кроме этого, представитель пресс-службы рассказал, что трое вооруженных неизвестных пригрозили находившемуся в офисе мужчине пистолетами и скрылись, похитив у него 1 млн рублей.

Также сообщается, что по факту случившегося начата доследственная проверка.