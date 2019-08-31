Исламабад, , 10:32 — REGNUMКак минимум 26 человек погибли при падении пикапа в реку в результате обрушения моста в Пакистане. Об этом 31 августа сообщает издание Dawn.

ЧП произошло 30 августа вечером в округе Кохистан. Люди в автобусе ехали на свадебную церемонию. После того, как машина выехала на мост через реку, опоры деревянного моста не выдержали, он обрушился вместе в автобусом в реку.

Сообщается, что все находившиеся в автобусе приходились друг другу родственниками. Всего в автомобиле находились 31 человек. В момент крушения моста пять человек успели спастись, выпрыгнув из автобуса.

Сразу же после происшествия началась поисково-спасательная операция, в которой приняли участие сотрудники полиции, водолазы и местные жители. Были найдены тела четырёх погибших, после чего операция была прервана из-за наступившей темноты.

Утром 31 августа поиски людей были продолжены, на настоящее время из реки были извлечены ещё семь тел погибших. Поисково-спасательная операция затруднена из-за сложного горного рельефа и бурного течения реки.

Стоит отметить, в Кохистане для переезда через реки используется около 70 деревянных мостов, большая часть из них находится в ветхом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 24 человек при падении автобуса в реку в Пакистане.

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