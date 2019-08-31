Дюртюли, , 10:20 — REGNUMПо подозрению в убийстве пропавшего без вести в Башкирии ребенка задержана его 28-летняя мать, сообщает 31 августа СУ СК России по региону.

«По подозрению в убийстве ребенка, ранее считавшегося пропавшим без вести, задержана его 28-летняя мать», — говорится в сообщении пресс-службы СК по Башкирии.

Также сообщается, что женщина уже дала признательные показания и указала место, где находится тело её пропавшего ребенка, которое позднее и было обнаружено в указанном ею месте.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что мать погибшего ребенка задержана, в отношении неё назначено судебно-медицинская экспертиза и ведется расследование уголовного дела.

Отметим, ранее, 29 августа, 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии заявила в полицию о пропаже из колыбели своего годовалого сына, после чего следственными органами было возбуждено дело об убийстве малолетнего для поисков ребенка и возможности комплексного расследования.