Ереван, , 10:11 — REGNUMВ результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автодороге Гугути — Марнеули в Армении погибли два человека и еще 19 пострадали, сообщает 31 августа издание Panorama со ссылкой на МЧС республики.

По данным ведомства, авария произошла в 3 часа 10 минут (2:10 мск) на 4-м километре автодороги Гугути — Марнеули: столкнулись автомобили марки Ford Transit и BMW.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа на 64-м километре автодороги Ереван — Иджеван в Гехаркуникской области Армении произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей.

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