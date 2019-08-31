Екатеринбург, , 10:03 — REGNUMВ Екатеринбурге планируется проведение общественных обсуждений по вопросу изменения статуса земельного участка в районе переулка Чуцкаева на «религиозное использование». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Департаменту архитектуры и градостроительства предстоит не только организовать слушания, но и подготовить работу экспозиции в здании городской управы, на которой будет представлен проект нового храма в честь Иоанна Предтечи.

Также в документе указано, что общественные обсуждения должны пройти до 27 сентября и в этот же день должны быть опубликованы их результаты.

Напомним, что на данный момент храм в честь Иоанна Предтечи находится в здании бывшего клуба по адресу проспект Космонавтов, 184. Однако по данной территории должна пройти трамвайная линия, которая соединит областной центр и Верхнюю Пышму. В итоге мэрия Екатеринбурга предложила местной епархии выкупить данную территорию за 3,3 млн рублей и перенести храм в другое место.

Отметим, что решать этот вопрос в итоге пришлось через суд.

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