Волгоград, , 09:50 — REGNUMСразу три самолета совершили за прошедшие сутки совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда, об этом 31 августа сообщили представители экстренных служб региона.

По их данным, приводимым ИА «Высота 102», 30 августа в 23:00 по местном времени (22:00 мск) в волгоградском аэропорту экстренно приземлился рейс, следовавший по маршруту Красноярск-Симферополь. Причиной приземления стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

Вторым, в 2:18 (1:18 мск) 31 августа экстренно сел самолет, совершавший рейс из Грозного в Москву. Причиной экстренной посадки в данном случае стало падение уровня жидкости гидросистемы.

Третьим в 7:00 (6:00 мск) 31 августа стал самолет, следовавший рейсом из Баку в Москву, и экстренно приземлившийся также из плохого самочувствия 62-летнего пассажира.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 31 августа, пассажирский самолет Airbus А320, принадлежащий авиакомпании «Сибирь», совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.