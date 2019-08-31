Киев, , 09:28 — REGNUMНа Украине в результате взрыва неустановленного взрывного устройства погиб пограничник. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Инцидент произошел в Харьковской области около 19:00 30 августа. Во время отдыха и разогрева пищи произошел взрыв неустановленного пока взрывного устройства.

В результате взрыва военнослужащий по контракту получил ранение в шею.

Поаграничник скончался в карете скорой помощи.