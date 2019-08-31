Уфа, , 09:22 — REGNUMСтали известны шокирующие подробности жуткого преступления в Башкирии, где был убит годовалый ребенок. Об этом сегодня, 31 августа, пишут «Известия».

Страшная смерть

Напомним, что жительница Башкирии Исмаилова Юлия Хабирова несколько дней назад сообщила опропаже своего годовалого сына. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, сразу заподозрили неладно.

Женщина утверждала, что положила своего сына на землю возле крапивы на придомовом участке, после чего он пропал. Ей сразу мало кто поверил и Исмаилову увезли в отделение.

При этом поначалу Исмаилова вообще утверждала, что положила ребенка спать, а наутро он пропал.

Через некоторое время стражи порядка вместе с Исмаиловой вернулись и та сразу же призналась, что лично закопала труп собственного сына под слоем навоза у себя во дворе.

Тем не менее обстоятельства смерти ребенка устанавливаются. Точную причину гибели мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Стоит отметить, что подозреваемыми в убийстве ребенка являются как сама Исмаилова, так и отец мальчика Денис Ткачев, а также 39-летний мужчина — предположительно любовник Исмаиловой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).