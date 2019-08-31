Гюмри, Армения, , 09:00 — REGNUMНа свадьбе в армянском Гюмри тридцать человек были доставлены в больницу по подозрению в отравлении, об этом 31 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Инцидент произошел во время празднования свадьбы в местном ресторане «Двин», в настоящий момент в больнице находятся 30 человек, жизням пострадавших ничего не угрожает — их состояние оценивается как легкое и средней тяжести.

В настоящее время проводится проверка целью которой является выяснение причин, вызвавших госпитализацию. Так как предварительной версией является пищевое отравление, эксперты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний исследуют продукты, употребляемые во время праздника.

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