Москва, , 08:49 — REGNUMБолее 100 авиарейсов были отменены либо задержаны в аэропортах Москвы. Об этом 31 августа сообщает интернет-сервис «Яндекс. Расписания».

В аэропорту «Внуково» были задержаны 28 рейсов, в аэропорту «Домодедово» отменены девять авиарейсов, задержаны 26.

Больше всего задержанных рейсов в аэропорту «Шереметьево» — здесь их количество составило 67.

В аэропорту «Жуковский» изменений в расписании авиарейсов нет.

Причины отмен и задержек не сообщаются. По данным Гидрометцентра, в Москве утром наблюдается относительная влажность 96,8%. До 09:00 в Москве и Московской области будет наблюдаться сильный туман, видимость при котором составит от 300 до 800 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене и задержке более 20 авиарейсов в аэропортах Москвы.

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