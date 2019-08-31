Южно-Сахалинск, , 08:48 — REGNUMПассажирский самолет Airbus А320, принадлежащий авиакомпании «Сибирь», совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает 31 августа пресс-служба аэропорта.

По данным пресс-службы, следовавший рейсом по маршруту Владивосток-Южно-Сахалинск лайнер А320, благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:44 по местному времени (1:44 мск).

Также сообщается, что в 9:12 (1:12 мск) в аэропорту Южно-Сахалинска была проведена мобилизация всех спецподразделений для выполнения возможных спасательно-аварийных работ.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба, после аварийной посадки руководством авиакомпании «Сибирь» было принято решение о замене самолета для выполнения обратного рейса из Южно-Сахалинска во Владивосток.