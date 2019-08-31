Мобил, США, , 08:29 — REGNUMВ результате стрельбы на спортивном стадионе в американском городе Мобил (штат Алабама) вечером 30 августа пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает NBC.

По информации телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз», в котором встретились команды «ЛеФлор» и «Вилльямсон».

Полиция Мобила подтвердила, что в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Врачи оценивают состояние пятерых пострадавших как критическое.

В полиции уточнили, что большинство пострадавших находились на стороне команды «ЛеФлор». Двое подозреваемых были задержаны и допрошены.