Санкт-Петербург, , 05:45 — REGNUMЛегковой автомобиль SEAT врезался в стоящую у дороги фуру на Синопской набережной в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что ДТП произошло в ночь с 30 на 31 августа. На момент аварии грузовик стоял в левом ряду дороги со знаком аварийной остановки. В результате столкновения пострадал водитель легковушки, ему потребовалась помощь медиков. Более подробной информации о его состоянии нет, однако очевидцы утверждали, что по состоянию на 01:35 по московскому времени водитель был еще жив. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа на трассе «Кола» в Ленобласти столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали два человека — женщина и ребенок, их доставили в больницу Шлиссельбурга.

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