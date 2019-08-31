Уфа, 31 августа 2019, 05:45 — REGNUMО гибели годовалого жителя из села Исмаилово (Дюртюлинский район, Башкирия) сообщило поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и РБ».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик потерялся 29 августа. О его исчезновении среди ночи сообщила его мать. Ребёнок пропал, пока она спала.
Все эти дни мальчика искали, в том числе и в ночное время. Ребёнку был год и два месяца. Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего.
Читайте ранее в этом сюжете: Годовалый ребёнок исчез ночью из дома, идёт поиск: ЧП в Башкирии