Уфа, , 05:45 — REGNUMО гибели годовалого жителя из села Исмаилово (Дюртюлинский район, Башкирия) сообщило поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и РБ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик потерялся 29 августа. О его исчезновении среди ночи сообщила его мать. Ребёнок пропал, пока она спала.

Все эти дни мальчика искали, в том числе и в ночное время. Ребёнку был год и два месяца. Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего.

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