Вашингтон, , 05:25 — REGNUMЖителей американского штата Флорида могут начать эвакуировать 1 сентября из-за надвигающегося урагана «Дориан», заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом.

«Мы рассматриваем возможность эвакуации жителей Флориды, но пока рано принимать решение. Люди готовятся к этому, и, вероятно, их придется эвакуировать», — заявил он.

Трамп добавил, что решение об эвакуации флоридцев может быть принято уже в воскресенье — 1 сентября. Он подчеркнул, что сначала проконсультируется со специалистами Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, а затем примет окончательное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа урагану «Дориан», сформировавшемуся в Атлантическом океане», присвоили четвертую категорию опасности из пяти. В настоящее время ураган находится в 645 километрах от северо-западного побережья Багамских островов.

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