Исламабад, , 05:05 — REGNUMВ результате падения пассажирского автобуса в реку на севере Пакистана погибли не менее 24 человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителя администрации пакистанского округа Кохистан.

Сообщается, что автобус с людьми направлялся на свадьбу. Однако машина сорвалась в реку с деревянного моста. Отмечается, что два человека смогли выжить, так как успели покинуть автобус до падения. В настоящее время сообщается о 24 погибших в результате катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Индии школьный автобус упал в речной канал в округе Палгхар. В результате аварии пострадали 49 учащихся. Всех пострадавших госпитализировали.

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