Москва, , 03:59 — REGNUMПожар произошел в жилом доме на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Пожарные Moscow.mchs.ru

Сообщается, что возгорание произошло в квартире 25-этажного жилого дома № 59 по улице Авиационной. В квартире на четвертом этаже загорелась мебель и личные вещи. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован, спасатели эвакуировали из ближайших квартир 14 человек. Также сообщается и об одном пострадавшем — его передали медикам для оказания помощи. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в квартире жилого дома в Переведеновском переулке в Москве произошел пожар. В результате возгорания погиб один мужчина. По факту гибели человека начата доследственная проверка.

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