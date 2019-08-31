Санкт-Петербург, , 02:40 — REGNUMПассажирский автобус «ЛиАЗ» столкнулся с двумя легковыми автомобилями на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло в районе 18:00 по московскому времени на 41-м километре автодороги. Автобус двигался из Гатчины в сторону Санкт-Петербурге, однако на перекрестке врезался в автомобиль BMW, поворачивавший налево. После столкновения иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с легковушкой ВАЗ 21 013. В результате ДТП пострадали пять человек: водитель отечественной легковушки, водитель иномарки, а также трое пассажиров автобуса. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье. В результате аварии водитель и пятеро пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы. Отмечалось, что все пострадавшие — граждане Монголии и Белоруссии.

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