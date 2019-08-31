Мехико, , 02:03 — REGNUMПравоохранительные органы Мексики обнаружили тайные захоронения в штате Синалоа, где были обнаружены останки около двух тысяч человек, сообщает газета El Universal.

Сообщается, что захоронение было обнаружено рядом с закрытым поселков в пригороде Кульякана. По предварительной версии, останки принадлежали взрослым людям, подросткам и детям, которых пытали похитители. Большую часть останков составили кисти рук, более крупных фрагментов тел обнаружено не было. Подчеркивается, что, согласно официальным данным, число пропавших без вести мексиканцев к началу 2019 года составляло более 40 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае сотрудники мексиканской полиции обнаружили 18 пластиковых мешков с человеческими останками в штате Халиско. Останки были обнаружены в ходе операции по освобождению похищенных людей.

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