Нью-Йорк, США, , 01:23 — REGNUMПравоохранительные органы США задержали 19-летнего жителя Нью-Йорка по подозрению в организации теракта, передает телеканал NBC.

По данным телеканала, подозреваемый проживал в районе Квинс. Он планировал совершить в городе теракт от имени «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подозреваемый Авайс Чудхари написал в одном из интернет-чатов, что хочет совершить террористический акт от имени вышеупомянутой группировки. Агенты американских спецслужб начали общаться с ним, выдавая себя за террористов, а сам Чудхари рассказал им о своих планах.

По предварительной версии, он планировал напасть на людей с применением холодного оружия. Американские силовики, выдававшие себя за экстремистов, пообещали передать ему оружие для совершения теракта. Во время встречи Чудхари был задержан.