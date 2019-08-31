Вашингтон, , 01:02 — REGNUMДвигающийся в сторону американского штата Флорида ураган «Дориан» усилился до третьей категории из пяти возможных, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Согласно данным центра, максимальная скорость ветра превысила 51 метр в секунду, что перевело ураган в третью категорию. В настоящее время «Дориан» находится в тысяче километров от берегов Флориды. По предварительным оценкам, ураган достигнет штата к вечеру 2 сентября. Не исключено, что «Дориан» может к тому времени усилиться до четвертой категории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Флорида ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося урагана «Дориан», который сформировался в Атлантическом океане. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что ураган может стать одним из мощнейших в истории страны.

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