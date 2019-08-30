Ростов-на-Дону, 30 августа 2019, 23:15 — REGNUMСпасателям удалось ликвидировать возгорание камыша в Азовском районе Ростовской области на площади 3,5 гектара. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Напомним, что сообщение о пожаре в районе хутора Усть-Койсуг поступило около 16:00 по московскому времени.
Горел камыш на площади 3,5 гектара.
Для тушения пожара были задействованы 40 человек при 14 единицах техники.
На данный момент пожар удалось полностью потушить.