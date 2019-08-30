Зея, Амурская область, , 22:10 — REGNUMВ Амурской области благодаря своевременным и грамотным действиям полицейского удалось предотвратить серьезные последствия ДТП. Авария произошла в августе в Зее, автомобиль на большой скорости врезался в столб. От удара машина отлетела в металлический забор и перевернулась.

Старший государственный инспектор зейской ГИБДД Павел Венков в нерабочее время на личном автомобиле проезжал мимо. Он поспешил на помощь. Под капотом разбившегося автомобиля произошло возгорание от замыкания проводки. Павел обесточил автомобиль, сняв клеммы с аккумулятора, после чего достал из своего автомобиля порошковый огнетушитель и затушил очаг возгорания.

Автомобиль был сильно поврежден, и водитель не мог самостоятельно выбраться из его салона. Полицейский вместе с подоспевшими к тому времени медицинскими работниками и другими очевидцами происшествия вытащил мужчину из автомобиля.

Пострадавший был госпитализирован с травмами, находился на стационарном лечении, в настоящее время он выписан из медучреждения, сообщили в УМВД России по Амурской области.