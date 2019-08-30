Вашингтон, , 21:58 — REGNUMУрагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Ураган «Дориан» (cc) The White House

Метеорологи сообщают, что в эпицентре урагана скорость ветра достигла 185 км/час.

На данный момент «Дориан» со скоростью 17 км/час движется к побережью Флориды и к Багамским островам. Удар стихии обрушится на них не позднее 2 сентября.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что «Дориан» может стать одним из самых мощных в истории страны.

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