Рига, , 20:32 — REGNUMДепартамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Латвии (СГД) передал в прокуратуру материалы о возбуждении уголовного дела по факту ввоза большой суммы не задекларированных наличных средств при пересечении государственной границы. Большой суммой признаны 25 820 евро — обращает внимание Dienas Bizness.

В июле 2019 должностные лица СГД в ходе проверки пассажиров и досмотре багажа на рейсе Дубай — Москва — Рига у гражданки Великобритании и Северной Ирландии обнаружили не задекларированные наличные средства в размере: 2 000 евро, 2 000 долларов США и 90 665 дирхамов ОАЭ.

К подозреваемой была применена мера не связанная с тюремным заключением. Деньги арестованы. 27 августа предварительное следствие было закончено и материалы дела переданы в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений. Деяние квалифицируется по 195.2 пункту 21 части Уголовного Кодекса Латвии.

1 июля 2019 года вступили в силу поправки к Уголовному Кодексу. Суть которых сводится к тому, что любой, кто не продекларировал на границе Латвии сумму от 10 000 до 21 500 евро наличных несёт административную ответственность, а за суммы 21 500 уголовную.