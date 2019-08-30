Екатеринбург, , 20:19 — REGNUMВ Екатеринбурге остановилось движение метро из-за поломки в одном из вагонов. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщает ИА Znak.

Поезд Иван Шилов © ИА REGNUM

У одного из поездов перестали закрываться двери.

«Чтобы не подвергать опасности пассажиров, поездная бригада приняла решение об эвакуации людей из состава», — заявил Горелых.

Из-за этого движение по направлению площадь 1905 года — проспект Космонавтов было временно заблокировано, сообщают очевидцы. Из-за инцидента на «невыездных» станциях образовалось столпотворение.

Сейчас работа метрополитена восстановлена, составы идут в обычном режиме.

Напомним, руководство метро планирует проверить на безопасность станцию метро «Геологическая». Недавно на станцию организовали новый вход — через ТЦ «Гринвич».

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