Екатеринбург, 30 августа 2019, 20:19 — REGNUMВ Екатеринбурге остановилось движение метро из-за поломки в одном из вагонов. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщает ИА Znak.
У одного из поездов перестали закрываться двери.
«Чтобы не подвергать опасности пассажиров, поездная бригада приняла решение об эвакуации людей из состава», — заявил Горелых.
Из-за этого движение по направлению площадь 1905 года — проспект Космонавтов было временно заблокировано, сообщают очевидцы. Из-за инцидента на «невыездных» станциях образовалось столпотворение.
Сейчас работа метрополитена восстановлена, составы идут в обычном режиме.
Напомним, руководство метро планирует проверить на безопасность станцию метро «Геологическая». Недавно на станцию организовали новый вход — через ТЦ «Гринвич».
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