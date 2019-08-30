Москва, , 19:40 — REGNUMПри вооружённом ограблении пункта обмена валюты на юго-востоке Москвы похищено около 140 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция предпринимает меры по их розыску.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня около 17:30 трое неизвестных ворвались в пункт обмена валюты на улице Братиславской в Москве и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали крупную сумму денег.

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